屋主注意！賣舊房屋房貸利息、房屋稅無法列為售屋成本

有意出售舊屋民眾注意，如果出售的舊屋不適用「房地合一稅」，賣房所得併入綜所稅申報課稅時，雖可依交易價額與持有成本等費用證明文件核實計算應稅所得，但中區國稅局提醒，包括出售前所繳納的房屋稅、房貸利息、清潔與管理等費用都無法列為成本減除費用。

中區國稅局表示，不適用房地合一稅的老房子，賣屋所得可依照成交價格與相關成本、費用等證明核實計算，包括出售前支付的修繕、改良等費用可轉列成本費用外，其他包括房貸利息、房屋稅、清潔與管理費用等不得列為成本扣除。

舉例來說，甲君申報 102 年度綜所稅時，將出售房屋交易所得的 700 萬元，以及持有期間所繳納的房貸利息、房屋稅、管理與清潔等費用合計共 200 萬元也一併列報持有房屋成本費用。

但中區國稅局表示，房屋使用期間的房貸利息、房屋稅、管理與清潔費用等，因屬房屋使用期間支付費用，因此不得列為出售房屋的成本或費用減除，換言之，甲君出售房屋的財產交易所得合計共 900 萬元。

中區國稅局局長宋秀玲表示，過去民眾申報舊制房屋所得時，會主張房屋評定現值，並依據財政部規定的利潤計算所得額，不會特別主張成本與費用，但隨著房屋交易透明度提升，如何主張售屋的成本與費用就成為申報重點。

宋秀玲進一步指出，房屋出售前所支出的修繕、改良或擴建等成本費用，必須是能增加房屋價值且改良效果可持續兩年以上，相關費用才能列為房屋出售成本主張減除；至於清潔費、管理費、房貸利息等，則屬於使用期間的「相對代價」因此無法列為成本或費用主張減除。