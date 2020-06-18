邊境開放在即 西班牙推4.25億歐元旅遊振興方案

繼汽車產業後，西班牙政府週四 (18 日) 再針對旅遊業祭出 4.25 億歐元的振興方案，期望在開放邊境後能夠幫助加快旅遊業復甦動能。

西班牙總理桑傑士 (Pedro Sanchez) 週四 (18 日) 表示：「好消息在於，疫情緩和趨勢使我們得以重新開放邊境。」除了和葡萄牙相連的陸域邊界外，西班牙將自 6 月 21 日起恢復與其他歐盟成員國間的旅行。

根據西班牙政府公告，4.25 億歐元的振興方案包含日前宣布的旅遊業貸款擔保計劃，規模達 25 億歐元，此外，政府今額外再宣布 20 萬歐元資金用以制定防疫清潔和安全措施的相關指引，以及 8.59 億歐元貸款促進旅遊公司數位化、可再生能源使用和設施現代化，其他措施還包含暫時終止部分旅遊企業的抵押貸款還款期限。

針對西國政府釋出利多，西班牙旅館協會 (Spainish Hostelry Association) 仍對方案不甚滿意。該協會認為，政府振興方案內應規劃旅遊券，以鼓勵自家民眾多上餐廳和酒吧消費。

作為全球最受歡迎的觀光勝地之一，西班牙去年共吸引超過 8000 萬遊客入境，但今年在疫情干擾下，國內觀光收入勢必遭受重創，市場認為西班牙經濟所遭受的打擊，恐較多數歐洲鄰國來得更多。

與多數歐洲國家相比，西班牙對旅遊業的依賴程度相對較高 (圖：Bloomberg)

西班牙央行此前預計，最壞情況下，今年經濟萎縮幅度恐高達 15%。