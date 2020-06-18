外資連三買鎖定面板、加碼指標權值股 反手大賣金融族群

台股今 (18) 日在疫情升溫疑慮風險下震盪近 80 點，終場小漲 13.74 點或 0.12%，收 11548.33 點，三大法人聯手買超 31.17 億元，其中外資連三買，持續加碼面板雙虎、台積電、國巨等指標權值股，大砍金融族群，賣超元太金、永豐金、台新金等逾萬張。

期貨方面，外資加碼多單 1392 口，多單未平倉口數來到 32915 口，投信加碼 3 口空單，空單未平倉口數來到 36048 口，自營商則加碼 326 口多單，多單未平倉口數達 7946 口。

外資持續青睞面板族群，買超前十大包含群創、友達續居前二名，分別買超 28793、16360 張，第三名緯創 12788 張，台積電也有 6577 張，其他依序為元太、國巨、台達電、華通、福懋、台表科。

外資賣超方面，則集中金融類股，其中元太金 23269 張居冠、永豐金 14286 張、台新金 10447 張皆逾萬張，中信金、新光金、華南金、第一金、富邦金也是外資賣超標的，除金融股外，聯電也有 22367 張、中鋼 11939 張、華邦電 9289 張、富邦 VIX 8562 張。

投信買超前十大包含友達 2395 張，國泰金、緯創分別 2395、2013 張，其次依序為正隆、同欣電、華通、華票、台表科、鎧勝 - KY、台肥；前十大賣超，長榮賣超 7188 張居冠，第一金、群益證也分別有 4430、3327 張，其他依序為台勝科、南亞科、長榮航、技嘉、兆豐金、景碩、新纖。

法人表示，近期國際局勢再掀動盪，包含兩韓關係緊張、中印邊境問題等，美中華為角力戰也尚未落幕，對供應鏈下半年營運仍是不確定性因素，短期資金回流基期較低的傳產、生技族群，但若疫情、國際局勢影響擴大，資金恐再掀撤離潮。