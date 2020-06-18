〈台股盤中〉二度疫情升溫 電金熄火紅翻黑 多空交戰11500點

受全球新冠肺炎疫情升溫疑慮，美股昨 (17) 日漲跌互現，台股今 (18) 日以平盤開出，隨後在賣壓湧現下，電金族群同步下殺，拖累指數由紅翻黑走低，指數一度跌破 10500 點，僅防疫概念股續強，預估成交量 1700 億元。

觀察權值股表現，台積電今除息，影響指數加權股價指數約 21.5 點，早盤仍力守紅盤，相對大盤強勢，鴻海則由紅翻黑拖累台股壓低，大立光同樣開低走低相對大盤弱勢，跌幅近 3%，回測 4000 元支撐，其他權值股方面，長榮航、華航也受疫情升溫疑慮，股價相對弱勢，跌幅近 1%。

盤面上強勢族群，防疫概念股續強，合世、亞諾法、中天、中化、合一亮燈漲停，杏輝、永信、敏盛、盛弘、中化生漲幅皆超過 4%；光學鏡頭廠今國光轉型有成，下半年營運看旺，股價連兩天攻漲停。

迎戰暑假旺季商機，遊戲族群近期陸續推出新遊戲搶市，鈊象早盤一度攻漲停，帶動同族群昱泉、辣椒、智冠、宇峻、大宇資、網龍、橘子表現也不俗；面板雙虎群創、友達，也受惠醫療、IT 產品需求旺，稼動率高加上第 3 季報價可望回穩，早盤漲幅皆超過 3%。

金融股今成弱勢族群，台新金跌近 2%，中信金、富邦金、永豐金、國泰金早盤皆在盤下震盪，而從類股觀察，僅化學生技醫療、食品、紡織纖維、貿易百貨在盤上表現，其餘族群表現疲弱。

LED 廠晶電、隆達今雙雙停牌，市場傳雙方可能在業務上進一步的合作，展開策略結盟，包括策略性入股或雙方交叉持股等，而央行今也將召開理監事會議，預期市場將關注利率調整、下半年經濟情勢看法。

法人指出，美中華為角力戰尚未落幕，對供應鏈下半年營運仍是不確定性因素，短期資金回流基期較低的傳產、生技族群，但若全球疫情二度爆發，資金恐再掀測離潮，建議投資人短線宜保守操作。