華通吳健續任董事長 下半年變數多旺季審慎看

老牌 PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (18) 日股東會通過，每股將配發 1.2 元現金股利，預計 7 月 9 日為除息交易日，股東會也完成董事改選，並將由吳健續任董事長；下半年由於變數較多，因此傳統旺季成長力道採取較審慎看法。

吳健在股東會上指出，原本預估上半年營運會受疫情影響，但到目前為止，疫情對電子業的衝擊遠比一些服務業、運輸業等為輕，同時也因遠距辦公及線上教學需求增溫，讓華通在平板電腦及筆記型電腦訂單優於預期，前 5 月營收為 210.93 億元，年增 13.8%，今年上半年應該可以繳出亮眼成績。

至於下半年，吳健表示，今年年初疫情爆發後，好不容易最近疫情趨緩期望全球經濟逐漸復甦，想不到 5 月中又有新一波美中貿易戰，在整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，消費性電子產品的市場例如手機的銷售復甦速度緩慢，對下半年傳統旺季成長力道採取較審慎看法。

吳健也強調，華通本身接單及應變能力在這幾年明顯提升，5G 的發展趨勢促使手機往高階設計方向不變，今年華通仍會小心關注貿易戰對手機市場的衝擊。

華通今年第一季營收 120.9 億元，毛利率 18.86%，季減 4.55 個百分點，年增 8.52 個百分點，稅後純益 9.29 億元，季減 35.58%，年增 1.95.47%，每股純益為 0.78 元。

華通重慶二期廠已動工，最快明年上半年可提供產能。