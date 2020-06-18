批美方退出為挑釁 法國財長：無論如何今年都將開徵數位稅

在美國宣布退出談判後，法國週四 (18 日) 表示，無論美國之後重返數位稅談判與否，今年法國都會照常徵稅，並批評美國政府退出談判為挑釁行為。

美國貿易談判代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三引述美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 說法，稱與歐盟國家間的數位稅談判陷入僵局，故決定退出，威脅若其他國家仍執意實施數位稅，美國將採取報復行動。

法國財政部長勒梅爾 (Bruno Le Maire) 週四表示已偕英國、義大利和西班牙共同回應美國財長的退出信，希望能夠盡快於經濟合作暨發展組織 (OECD) 內達成協議。

勒梅爾受訪表示：「這封信是一個挑釁，當我們距離達成數位稅協議僅咫尺之遙，對於所有 OECD 夥伴國來說，這就是一種挑釁。」他表示，無論美國是否重回談判桌，法國今年都將開徵數位稅。

除法國外，英國財政部發言人也表示，英國將持續推動全球性解決方案，向谷歌 (Google) 和臉書 (Facebook) 等國際科技公司徵稅。

長期以來，部分歐洲國家抱怨跨國科技巨頭在享用各國基礎建設的同時獲取高額利潤，卻未對當地財政做出任何貢獻，作為頒布數位稅的歐洲國家之一，法國此前同意在談判過程中暫停徵收。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 本月初表示，將針對英國、義大利和西班牙等 10 個國家和地區採取的數位稅進行調查，若認定數位稅對美國企業造成不利影響，將採取關稅等制裁措施。