西班牙計畫年底推出數位稅 恐再引發關稅報復？

鉅亨網編譯林薏禎 2020年2月18號23點51分

追隨法國、英國等歐洲國家腳步，西班牙政府計畫今年底起向科技巨頭開徵數位稅，此舉可能進一步打擊臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等美國科企營收，並引起美國政府不滿。

西班牙數位稅制預計今年 12 月正式出台，主要針對每年全球營收超過 7.5 億歐元、西班牙市場營收超過 300 萬歐元的科技公司，西班牙政府希望能對其線上廣告、數位平台交易以及出售用戶數據等行為徵收「年營收 3%」的稅收，預計每年將為西班牙政府帶來 8.5 億歐元 (約 9.19 億美元) 額外收入。

這項措施是為了迫使谷歌和臉書等大型科技公司在營業所在地繳納稅款，據《彭博》此前報導，隨著 G20 財長會議將於週六 (22 日) 登場，經濟合作與發展組織 (OECD) 試圖讓多數國家同意翻修數位經濟的課稅模式，以解決科技巨頭在提供服務所在地的稅收繳納問題。

西班牙政府希望有關數位稅的國際協議能夠迅速就位，西班牙財政部長 Mara Jesus Montero 表示，政府希望有一個更公平的稅制，幫助全球適應數位化下的新經濟趨勢。

法國和西班牙官員均認為，相較於單一政策，由多個國家帶起的趨勢將更有效，西班牙的支持可能為 OECD 的努力帶來更多動力。

法國去年開始決定對谷歌、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等科技巨頭開徵數位稅，為了保護自家企業，美國總統川普揚言對課徵數位稅的任何國家予以關稅反擊，並展開 301 調查，威脅對 24 億美元的法國進口商品課徵 100％關稅。

在美國關稅施壓下，法國政府最終同意將數位稅延至今年底，因此外界擔心，西班牙政府的新稅制可能再度引發國家間的關稅衝突。

不過，科技公司對於稅收體制改革似乎沒有那麼排斥。臉書首席執行長 Mark Zuckerberg 上週出席慕尼黑安全會議表示將支持 OECD 在數位稅方面的努力，蘋果執行長 Tim Cook 也表示，為適應跨國企業營運，蘋果支持稅收體制改革。

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