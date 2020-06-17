〈台股盤前〉美股期漲勢稍歇 估同步震盪整理

美股周二大漲，美股期夜盤續揚，不過，法人認為，台股已率先反應，架上美股期夜盤漲勢稍歇，預計台股今 (17) 日走勢將同步震盪整理。

美國經濟復甦的樂觀情緒，加上聯準會 (Fed) 及川普政府財政刺激提振華爾街信心，美股四大指數全面收漲，道瓊指數漲 526.82 點或 2%，收 26289.98 點；那指、標普、費半漲幅也落在 1.75%-1.9% 之間。

不過，法人分析，雖然美股大漲，但台股昨日已經隨美股期提前反應，加上美股期夜盤震盪，預估今日難脫震盪整理格局，且雖然昨日外資回頭大買，台股大漲逾 200 點，但量未明顯放大跟進，仍須慎防高檔獲利調節賣壓。

市場消息方面，美國商務部修改華為禁令，准許美企與華為合作共同制定 5G 標準，業界人士看好，除了將有助美國 5G 推進時程外，美中合作制定 5G 規格可望統一，有助整體 5G 產業發展，對國內半導體、網通等相關業者也是一大利多。

輪胎大廠正新 (2105-TW) 經營權變天，昨日股東會董事改選，原董事長羅才仁落馬，股東會後董事會也推選由原先已退休的二姐夫陳榮華擔任董座。

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平指出，第三季在居家服飾、防護衣等產品需求與過往相比正常偏好，單季營運可望重返年增，第四季目前較不確定、中性看待，不過聚陽跨足防疫領域有成，近期跟透過美系客戶，間接取得美國政府布口罩大型標案。

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 旗下網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 總經理洪德富表示，在家上班帶動網安需求，目前客戶需求多了 2-3 倍、並緊急追單，第三季展望相當樂觀，另外 OT (營運技術) 安全應用不僅打進車廠，更打進國內半導體大廠供應鏈，營運大進補。