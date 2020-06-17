〈能源盤後〉IEA料明年需求激增 原油漲逾3%

週二 (16 日) 交易，原油期貨價格漲逾 3%，係因 IEA 的每月報告預期原油與石油副產品明年需求創紀錄大增，但必須先經歷今年大幅下降趨勢。

IEA 表示，雖然今年全球原油需求將下降 810 萬桶 / 日，為歷史上最大程度的下降，但 2021 年的需求將反彈上升 570 萬桶 / 日，「也是史上最大單年上升紀錄。」

「今年稍早需求遭破壞的程度雖然史無前例，但仍較預期少了一些。」但 IEA 仍警告，不能低估新冠病毒 (Covid-19) 大流行對全球經濟的衝擊。

「我們承認，有某些地方 Covid-19 的每日新增病例數量仍在高水準，且牽引石油需求的經濟活動遭壓抑的時間可能較其它地區還久。」IEA 說。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.26 美元或 3.4%，收每桶 38.38 美元，盤中高點在 39 美元以上。週一漲幅 2.4%

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.24 美元或或 3.1%，收每桶 40.96 美元，週一漲幅 2.6%。

供應量下降

除了 OPEC + 已經同意將每日減產 970 萬桶的協議延長至 7 月底，美國產量也出現進一步下降的跡象，EIA 週一預期，美國 7 大頁岩油生產商 7 月產量減少 9.3 萬桶 / 日。

與此同時，OPEC 領導的 JMMC 本週將召開會議，以審查近期全球減產的遵守情況。

Rystad Energy 的石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 每日研究報告指出，「市場聚焦即將到來的會議，週四的 JMMC 會議不容錯過，該會議可能不會就減產協議做出任何決定，但卻能看出 OPEC + 內部的情緒。」

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，看跌石油方面的理由包括，美國數州可能迎接第二波 COVID-19 疫情，以及中國北京確診人數增加，「這些少近期內將吸引市場目光。」

「5 月和 6 月初大多時間上漲，多少有助於需求前景趨穩，並自創紀錄低點反彈，但若第二波疫情大量來襲，這些都恐遭挑戰。」

EIA 週三將公布上週 (6/12 止) 石油庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，美國上週原油供應量下降 350 萬桶，且汽油庫存下降 220 萬桶、蒸餾油庫存增加 310 萬桶。

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