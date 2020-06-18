〈貴金屬盤後〉美元走強、全球股市普遍上漲 黃金溫和收低

週三 (17 日) 交易，黃金期貨價格回落，溫和收低，係因美元走強且全球股市大多上漲，削弱黃金的避險需求。

Zaner Metals 分析日報指出黃金市場有些脆弱，圖表傾向下行且股市風險胃口適度，正可自黃金部位結算一些資金出來。

然而，從更大的角度來看，黃金過去幾日走勢不穩，有時與股票和債券收益率的正常關聯性不同步，這週股票和債券殖利率均上升，這通常不利黃金。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 90 美分或約 0.05%，收每盎司 1735.60 美元 >

黃金期貨交易價格已經在 1670 美元至 1770 美元區間交易約莫 2 個月，儘管美元兌主要貨幣匯率在此時期已大幅下跌。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.7%，收每盎司 17.775 美元。

根據 FactSet，本週迄今，黃金期貨價格約下跌 0.1%，但白銀期貨價格上漲 1.7%。

黃金期貨收盤時，ICE 美元指數上升 0.2%，但本週迄今 ICE 美元指數仍見 0.2% 跌幅，美元走疲通常可以提高美元計價的資產吸引力。

與此同時，債券殖利率一直在上升，可能與美元走勢形成了反差，對不孳息的貴金屬造成一些摩擦。10 年期公債殖利率自上週五的 0.698% 上升至 0.75%。。

全球經濟重啟，讓全球股市洋溢樂觀氣氛，除此之外，一則有關於 COVID-19 潛在治療方式的報導也削弱了避險資產的吸引力。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，「交易員和投資者正在權衡樂觀和悲觀理由，樂觀方面是全球經濟成長速度普遍較預期快速，悲觀方面則是全球部分地區 Covid-19 確診人數又上升，包括美國部分州。」

「目前看來，全球經濟成長因素這一點勝出，然而，懷疑者可能主張全球股市漲勢主要是因各國央行如洪水般的注資，而這已經衝擊到全球金融系統。」

與此同時，投資者認為，北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，朝鮮報導緊張局勢加劇的跡象提供週二部分上漲動力。

本週中印邊界駐兵發生衝突，印度聲稱其 20 名士兵死亡，為中印兩國數十年來首次軍事衝突，Wyckoff 表示，「中印衝突和兩韓緊張局勢值得關注。」

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