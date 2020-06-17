〈貴金屬盤後〉數據雖樂觀 鮑爾證詞讓QE有盼頭 支撐黃金小漲

週二 (16 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話中找到支撐力。鮑爾表示，儘管美國有一些樂觀的經濟數據，但復甦時機仍充滿不確定性。

鮑爾週二在向參議院銀行業委員會發表準備好的證詞中承認，有一些經濟指標已指向經濟活動趨於穩定，還有一些指標表明「經濟溫和反彈」，但「復甦時機和力道仍存在很大的不確定性」，「Fed 致力使用全部工具以確保經濟衰退後的復甦力道盡可能強勁。」

美政府週二公布，5 月零售銷售數據顯示，銷售活動大增 17.7%，遠高於分析師預期。根據 MarketWatch 調查，先前經濟學家預期增加幅度為 8.5%。該報告顯示，經過 2 個月的防疫封鎖後，隨著美國經濟開始重啟，零售業者開始復甦。工業生產數據也在同日公布，該數據顯示 5 月工業生產增加 1.4%。

與此同時，新聞報導北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，使兩韓間緊張局勢加劇，為黃金提供了避險支撐，尤其是在考量黃金過去 2 日均走跌。

Zaner Metals 分析師在每日報告上提到，在北韓炸毀兩韓聯絡辦公室的消息傳出後，市場看到一些「優質買家逃亡至黃金和白銀」的可能性。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 9.30 美元或約 0.5%，收每盎司 1736.50 美元，3 個交易日來首次收高。

黃金期貨交易價格已經在 1670 美元至 1770 美元區間交易約莫 2 個月，儘管美元兌主要貨幣匯率在此時期已大幅下跌。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，自 4 月初以來，黃金一直卡在約莫 120 美元的範圍區間內。

「儘管看到美元走疲、零利率政策和各國央行無限制量化寬鬆的承諾，黃金仍一直無法向上突破，這個事實可能是對黃金多頭的一個警告，倘若在這些條件下，黃金還不能上漲，那麼黃金迷可能要準備好最後轉向下行。」

「長期來說，我們仍看漲黃金，但我們覺得短期風險偏向下行。」Armbruster 說。

美股普遍上漲，在樂觀的零售銷售數據公布後，美元走強，這導致黃金在交易時間稍早走低。ICE 美元指數上升 0.3%。另外，類固醇治療方式對新冠病毒可能有效的消息也提供風險資產支撐力。

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