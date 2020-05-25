生華科4月稅後虧損2000萬元 每股虧0.27元

生華科 (6492-TW) 旗下新藥 Silmitasertib 近期多次被國際選為抗新冠病毒 (SARS-CoV-2) 潛力藥物，今 (25) 日公告自結，4 月稅後虧損 2000 萬元，較去年同期收斂，每股虧損 0.27 元。

生華科 3-4 月營收 1000 萬元，年增 233.33%；稅後虧損 6200 萬元，較去年同期收斂，每股虧損 0.83 元。

生華科旗下新藥 Silmitasertib 自 3 月下旬起，就被美國加州大學舊金山分校的定量生物學研究所點名具抗新冠病毒潛力，4 月初生華科和美國國衛院簽署協議，展開 Silmitasertib 一系列試驗，同時 Silmitasertib 在台灣被驗證有抑制冠狀病毒 Covid-OC43 病毒株具有效性。

此外，該新藥陸續被美國猶他州立大學抗病毒研究所 (IRA-USU) 及 Nature 科學期刊，進行抗新冠病毒 (SARS-CoV-2) 潛力藥物篩選實驗，透過大數據分析，從 332 個與新冠病毒高相關的人類蛋白中，篩選出 69 個抗 COVID-19 具潛力的藥物或化合物，其中生華科被點名，旗下 Silmitasertib 是小分子藥物，因可調控及抑制細胞中蛋白激酶 CK2 的活性，可降低宿主細胞感染。

總經理宋台生表示，Silmitasertib 在新冠病毒展現高效性，期待該藥物後續在動物和人體的臨床試驗有更進一步結果。