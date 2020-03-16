國鼎小分子藥獲美選為新冠肺炎治療用藥 將進行臨床二期

美國醫療服務平台美柏醫健 (MyBioGate)，日前對全球徵求新冠肺炎 (Covid-19) 治療專案，台生技廠國鼎 (4132-TW) 今(16) 日表示，旗下用於非小細胞肺癌末期新藥 Antroquinonol，獲選為治療藥物之一，已著手規劃「流感病毒肺炎」二期臨床。

總經理蘇經天表示，新冠肺炎尚無美國 FDA 核准的治療藥物或疫苗，目前進行臨床的抗病毒藥，多只能抑制病毒複製，而 Antroquinonol 具抗癌、免疫調節、保肝及抗炎等作用，可阻斷癌細胞生長。

美柏醫健發起「全球新冠病毒專案對接」，向全球海外 8 萬多家生醫公司，尋求新冠病毒疫情的醫療、診斷、器械項目的治療專案，總共有 300 項試劑，醫材，新藥等進入徵選，經 2 輪評選後，選出其中 21 項產品，提供海內外公司對接。

展望後市，國鼎表示，Antroquinonol 已獲安全性驗證，獲選為全球新冠病毒專案對接藥物後，將著手進行「流感病毒肺炎」的二期臨床規劃，視最後臨床結果來驗證功效，此外，由於新冠肺炎威脅生命、無核准藥物及臨床可用，若病患與醫師提出申請，可經專案核准使用實驗中的藥物。

國鼎旗下 Antroquinonol 已完成肺癌二期臨床收案，結果顯示，對於接受超過 2 次化療的病患，中位數總體生存期 (mOS) 優於其他藥物，日前也接獲通知函，核准 Antroquinonol 首批 54 萬顆新藥可進入美國，初估每顆藥品費用為 65 美元。