又一家軟銀支持企業受挫 Grab預計削減5%人力

由軟銀資金支持的東南亞乘車和支付公司 Grab 週二 (16 日) 表示，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，它將裁員約 360 名員工，接近全公司的 5% 人力。

Grab 總部位於新加坡，擁有約 7000 名員工，活躍在東南亞 8 個國家，並因獲得軟銀的投資，成為東南亞估值最高的新創公司。

公司發言人表示，Grab 不會關閉任何辦公室，這也是今年最後一次全組織範圍的裁員。公司預計取消一些非核心專案、合併團隊，將員工分配到一些新計畫中，例如送餐。

Grab 執行長 Anthony Tan 指出，疫情對於企業及經濟造成廣泛及長遠的影響，並可能造成長期衰退，迫使公司必須為漫長的復甦期做好準備。

他表示，公司審視了現有成本，削減支出，將高層減薪，儘管如此，公司還是要變得更精幹才行。

軟銀集團孫正義可能是共乘車最大的支持者，他向 Grab 投資約 30 億美元，並且也對 Uber 及中國的滴滴出行注資數十億美元。Grab 業務近年來不斷擴充，已經由乘車發展到送餐及其他服務，包括金融支付系統。

受全球疫情影響，乘車服務需求今年急劇下滑，軟銀各項投資均受重擊，並公布最近會計年度共 1.36 兆日圓的經營虧損。

隨著乘車需求下滑，Grab 試圖以送餐來代替一些失去的業務，今年 2 月，公司籌集逾 8.5 億美元資金，發展東南亞的金融支付。