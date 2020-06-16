三菱電機宣布退出液晶面板生產

日本三菱電機 (6503-JP) 週一 (15 日) 發出新聞稿宣布，該公司將退出液晶面板生產。這也是因為在面對國外競爭對手的低價攻勢下，價格面缺乏競爭力，才會決定停產。

受此消息影響，三菱電機股價在週二 (16 日) 早盤，一度較上個交易日上揚 3.2% 至 1433.5 日圓。台北時間 16 日上午 9 點 50 分前，該公司股價暫報每股 1430 日圓，上揚 2.95% 或 41 日圓。

三菱電機股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

三菱電機在 15 日宣布，退出液晶面板生產。子公司 Melco Display Technology Inc. (MDTI) 將在 2022 年 6 月左右，結束車用等的液晶模組生產。

在上年度，三菱電機液晶部門的營收為 285 億日圓。伴隨這次的停止生產，本年的合併財務預測也不會作出修正。

MDTI 也預定以法人身份進行清算，在該公司工作的約 430 名員工，也將異動至動力半導體等部門。但是關於該公司位在日本熊本縣菊池市的工廠，在目前還尚未決定如何處置。

三菱電機在 1996 年開始液晶面板的量產。過去主要以生產筆記型電腦所使用的液晶面板為主，但是在面對其他國家對手的低價攻勢，事業規模也逐漸縮小。

目前該公司進行生產及銷售的產品，多為挖土機及卡車等建設用車輛所使用的車載顯示裝置，其中包含面板及中小型 TFT 液晶模組。但最後也因為競爭力難以維持的緣故，決定退出液晶面板的生產業務。