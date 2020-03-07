企業沒錢打廣告 臉書廣告營收銳減；新加坡確診員工出差倫敦 臉書關閉辦公室

Needham 週五 (6 日) 調降臉書 (FB-US) 今年上半年營收預期，因武漢肺炎疫情擴散，衝擊消費者需求和廣告營收。

Needham 分析師 Laura Martin 和 Dan Medina 週五研究報告指出，檢視各頻道發現旅遊、零售、消費者包裝商品和娛樂的支出的下降了，而該支出在臉書總營收額中合併占比約 30% 至 45%。

他們報告還提到，臉書 10 大廣告國家中有 6 國「目前是 COVID-19 熱點。」

這 2 位分析師調降臉書 3 月止的季度和 6 月止的季度營收與 EPS 預期，但沒有調整今年下半年或明年的預期，因為他們認為武漢肺炎疫情大約到 6 月中旬之前就會緩解下來。

週五美股震盪，臉書最終收低 2.2%。

此份研究發布之際，廣告產業正因武漢肺炎疫情而掙扎。《紐約時報》本週稍早報導，由於武漢肺炎引起的「不明確性和焦慮」，廣告預訂放緩，因此預期本季廣告營收總額將下降「偏中 2 位數」。

英國電視網絡 ITV 本週表示，因為武漢肺炎疫情衝擊旅遊業的行銷費用，因此其 4 月份廣告營收將減少 10%。與此同時，分析師和研究員調降了廣告支出估計，並認為疫情持續爆發將對整個產業系統產生負面衝擊。

Needham 分析師報告提到，「700 億美元，臉書 2019 年約拿下全球顯示器廣告營收 50%，所以對臉書客戶來說，刪除臉書廣告費用是最快速節省成本的辦法。臉書去年第四季擁有 700 萬活躍廣告商，意味有許多是小企業，可能要刪除廣告支出才能生存。」臉書發言人表示，1 月時公布目前有超過 800 萬活躍廣告商。

報告指出，廣告商減少將讓臉書的定價能力承受下降壓力，「廣告欄位需求下降會加劇營收下行。儘管電視廣告短期內仍會照契約執行，數位廣告費用對廣告客戶來說較為流動，意味更容易變更。」

雖然分析師假設下半年武漢肺炎疫情就會減緩，但倘若疫情持續擴大，衝擊就會更大。

「如果這個假設錯誤，那麼我們對 2020 財年估計恐怕就太樂觀了。」報告提到。

臉書暫時關閉倫敦辦公室

臉書週五宣布，由於一位新加坡來訪的員工被確診感染武漢肺炎，因此到週一之前將關閉倫敦辦公室。

臉書聲明指出，「一名位於我們新加坡辦公室的員工曾經在今年 2 月 24 日至 26 日造訪我們倫敦辦公室。因此我們將關閉倫敦辦公室直到週一，以進行全面消毒，在此之間該處員工須居家辦公。」