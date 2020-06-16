中國基金怎麼買？掌握三要訣

境內外中國基金琳瑯滿目，高達數百檔，投資人雖然選擇性多元，但也面臨不知如何找尋最佳標的困擾。台新投信表示，投資中國基金「A 股純度」是關鍵！A 股比重愈高愈能追隨陸股多頭漲升行情，另一方面，中國政府為減緩中美貿易戰及肺炎疫情的衝擊，卯足全力振興內需經濟，因此，布局集中在中國消費和內需等政策受惠股的中國基金更能掌握多頭趨勢。以今年中國相關指數走勢來看，A 股純度最高的中証消費服務領先指數真金不怕火煉，逆勢上漲逾 6%，明顯超越滬深 300 指數下跌 5.6%，以及恆生國企指數、香港恆生指數皆大跌逾１成的走勢，因此，挑選中國基金以中証消費服務領先指數相關基金為首選。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，全球政治情勢詭譎，也影響陸股的未來走勢，在「中企監督法」之下，在美掛牌的中企 ADR(存託憑證) 需證明其不受外國政府擁有或控制；並連續 3 年遵守美國上市公司會計監督委員會審計。目前約 233 家中企在美掛牌，包括阿里巴巴、百度、京東等，面臨下市危機。另外，受「港版國安法」影響，美國總統川普表示，將取消美國自 1997 年 7 月以來賦予香港特殊經貿待遇，威脅香港國際金融中心地位。

葉宇真表示，在「中企監督法」及「港版國安法」衝擊下，挑選中國基金有三個重要策略：一、盡量挑選 A 股純度高的 (滬深兩市掛牌)，並集中在消費和內需等政策受惠股；二、避開在美掛牌的中企 ADR(存託憑證)，較不受美國通過『國外公司問責法案』影響；三、避開在港交所掛牌的港股，較不受『港版國安法』通過，對港股邊緣化的衝擊。

葉宇真指出，儘管美中緊張關係再度升溫，但自中國疫情解封後，上証綜指衝破 2900 點，創 2 個半月新高。「兩會」後市場估將推出更多政策紅利，並期待十四五規劃，十三五重點在內需消費，如雙 11、五一黃金周等都是成功實例。隨著十四五規劃的進行，中証消費服務領先指數相關基金是重要受惠者。

今年來中証消費服務領先指數表現大勝其他陸股指數

資料來源：彭博資訊，台新投信整理，期間 2019/12/31~2020/5/31

【本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效】

【統計資料僅供參考，不代表未來績效保證。】

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本基金主要投資於中國大陸或香港地區之有價證券，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金將以大陸合格境外機構投資者 (QFII) 所取得額度參與投資，基於 QFII 投資額度及資金匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。台新中証消費服務領先指數基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數，該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

