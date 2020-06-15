疫情創造好買點 0050規模突破千億元 帶動ETF規模逾1.7兆元新高

國人對台股深具信心，尤其今 (2020) 年以來受肺炎疫情影響，儘管全球股市動盪，連帶衝擊台股，但投資人反而擇優逢低加碼，有國民 ETF 之稱的元大台灣 50(0050-TW)，今年以來受益人數激增，以約 16 萬人創下歷史新高紀錄，規模也再次突破新台幣 (下同)1000 億元大關，連帶推動台灣 ETF 整體規模上衝，站上 1.7 兆元，再度為台灣 ETF 奠定新的里程碑，其中市占率最大的元大投信，ETF 規模也突破 5000 億元，創歷史新高。

0050 為台灣首檔 ETF，自 2003 年成立以來備受青睞，受益人數截至 6 月 5 日達 16.6 萬人，為台灣唯二受益人數超過 10 萬人的 ETF，因此有國民 ETF 之稱，且其成分股自符合篩選條件的上市股票中評選出 50 檔市值最大上市公司，因此價格表現與台股大盤連動性高，其交易狀況深具指標性與代表性，一舉一動亦受市場高度關注，因此被市場視為台股風向球。

元大投信表示，台股兼具高修復力與高息兩大優勢，因此向來是市場關注焦點，不論是國際資金，亦或台灣投資人都將其視為投資首選標的之一，而從歷史數據可發現，台股修復力十足，若非經濟因素造成的影響，往往在事件衝擊過後即可回歸原先走勢，尤其是各產業的標竿企業，回復力道更為強勁，以本次疫情為例，當台股價格受疫情拖累時，反而成為投資人逢低加碼的好時機。

因此當今年台股下挫之際，投資人反而大舉投入，尤其以各產業的龍頭企業、擁有高息的優質企業最受市場青睞，而 ETF 投資一籃子標的，可有效分散風險，近年來更是急起直追，觀察台灣 ETF 最具代表性的 0050 與元大高股息 ETF(0056-TW)，今年更因為疫情呈現「越跌越受青睞」的態勢，其受益人數各約 16 萬人與 30 萬人，較去年底分別成長 68% 與 79%。

2019 年甫成立的元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW) 雖然上市至今未滿 1 年，受益人數便超越 6 萬人，今年以來增加了 32%。觀察 ETF 在外流通股數，可發現當台股加權指數重挫之際，0050、0056、00850 這三檔 ETF 的規模呈現逆勢暴增，且一路維持在高水位。

元大投信分析，顯示台灣投資人於低點逢低買進後，便一路「抱緊處理」，而且從投資人選擇「長抱」此三檔 ETF 的操作模式來看，也反映台灣投資人將其作長期配置的一環，0050、0056、00850 這三檔 ETF 儼然成為國人標配的國民 ETF 鐵三角。

元大投信表示，ETF 發展蓬勃，整體受益人數今年以來大增約 45%，突破 130 萬人，其中台股 ETF 受益人數便超過半數，尤其又以 0050、0056 受益人數居多，截至 2020 年 6 月 5 日，光這兩檔受益人就佔台股 ETF 約 7 成比重，不僅反映市場看好台股發展，也可見投資趨勢朝「大型龍頭」、「高股息」發展。

特別的是，「元大台灣 50 反 1 ETF」(00632R-TW) 規模也來到 700 億元之上，受益人數達 6 萬人，較去年底成長 7%，元大投信分析，當市場動盪之際，投資人避險意識高，除了傳統的黃金、債券外，也有愈來愈多投資人選擇反向型 ETF 作為避險工具，作為整體投資配置中的一環。

投信業者也提醒投資人，不論個股或 ETF，都不可能只漲不跌，槓桿或反向型 ETF 亦不適合追求長期投資且不熟悉相關基金風險及特性的投資人，實際配息狀況也可能與過去歷史紀錄不同，希望打造退休理財組合的退休族，更應留意退休理財標的勿過度集中，應適度分散於不同類型標的，例如：ESG、台股、美股、股市、債市、REITs 等，透過不同的主題、區域、資產類型打造多元配置，提升投資組合面臨市場波動時的抗震強度。