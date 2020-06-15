日本國內外二波疫情擔憂也升溫 日股收盤暴跌3.47%

週一 (15 日) 東京股市在早盤一路走低，到了午盤更是一路下殺，日經 225 指數最後收在 21530.95 點，較前一個交易日大跌 3.47% 或 774.53 點，連續 3 個交易日出現下滑。第二波的疫情升溫疑慮，引發投資人的不安。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於日本國內外的第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情風險浮現，這也導致投資人心理出現惡化。日前美國股市雖出現回彈，但是美股期貨與亞股表現疲軟，日經 225 指數也受到拖累連日表現不佳。

日經 225 指數在 15 日一早開在 22135.27 點，較上個交易日下挫 170.21 點，早盤交易呈現狹幅震盪走勢，到了午盤下滑幅度擴大。

中國國家統計局在中午過後發布了各項經濟指標，造成香港恆生指數與上海綜合指數等亞股出現疲軟走勢。E-Mini S&P500 指數期貨、E-Mini 道瓊期貨指數等美股期貨午盤跌勢擴大。日經 225 指數在跌破 200 日移動均線後，跌勢也仍然未止，盤中曾一度較上個交易日下跌 775.65 點至 21529.83 點。

中國 5 月社會消費品零售總額年減 2.8%，連續 4 個月減少。雖較前月的年減 7.5% 有所改善，但仍遜於市場預期的年減 2.0%。中國失業率出現嚴苛數字，還有憂心第二波肺炎疫情的到來，消費者的心態也都趨於慎重。

中國在 14 日出現 49 人新冠肺炎確診，日本國內也在 14 日出現 47 人確診，感染人數出現增加傾向。

此外，日本東京都的知情人士指出，15 日的東京有 48 人確診，其中有 20 人是新宿的夜店行業們在進行集團檢測後所驗出。而東京的單日確診，也連續 2 天超過了 40 人。截至目前，東京共有 5592 人確診。

有日本券商表示，15 日的中午過後外資進場，在期貨主導下出現賣壓。另受到全球各地的新冠肺炎確診再度出現增加趨勢，第二波疫情的爆發也看似可能。也因為投資人擔憂今晚美股出現回落，造成賣壓出籠。