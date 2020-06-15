美股道瓊電子盤下挫350點 投資人仍憂慮第二波疫情升溫

美國股指期貨在亞洲週一 (15 日) 早盤下挫，表明在第二波疫情增溫的擔憂下，本週股市有可能再進入動盪的一週。

至台北時間 11:35，道瓊期貨電子盤下跌 340.5 點、跌幅 1.34%，暫報 25057.5 點；標普 500 指數則下挫 1.31%，那斯達克 100 期貨跌 0.77% 左右。

道瓊期貨日線走勢圖 圖片：investing.com

自 3 月底低點以來至上週，美股標普指數上漲 40% 以上，即使上週四大跌之後，漲幅仍有 38%。但此前數據顯示，在率先復工的各州，均出現新冠肺炎 (COVID-19) 病例及住院人數上升的現象，引發第二波疫情擴散疑慮。

以佛羅里達州為例，新發病例的增長速度超過了前一週之前的平均值，而華盛頓州衛生部也發布報告，警告疫情在全州範圍內上升的趨勢。紐約州雖然新增及死亡人數，均低於 4 月初的高峰，但州長 Andrew Cuomo 警告，由於有超過 2.5 萬起違反社交距離的投訴，如果企業及個人再不遵守復工的必要程序，他將會收緊限制。

儘管如此，一些分析人士認為，包括東北部區域重新開放的速度較慢，加上原本的封閉期間較長，因此這些地方重新爆發的風險較低。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週日持續淡化第二波疫情的經濟擔憂，他表示，經濟成長速度有望下半年回升，並實現 V 型復甦。財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週四表示，即使病例增加，也不會再次封鎖經濟，因為這會造成更大的損害。

受到對第二波疫情擔憂的影響，油價週一也走弱，美國 WTI 期貨下跌 3%，報每桶 34.96 美元。布蘭特原油挫逾 2%，至每桶 37.71 美元。