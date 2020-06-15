英國石油BP看壞油市前景 大提175億美元資產減損

英國石油業龍頭 BP (BP-UK) 週一 (15 日) 宣布將大舉提列資產價值減損，BP 表示，預期新冠肺炎 (COVID-19) 疫情將對石油需求造成長期性的衝擊，並加速潔淨能源的轉型，因此，BP 預期石油及天然氣的價格，將較先前預估值下跌 20%-30%，且二氧化碳的排放成本，將為先前預估值的兩倍以上。

該消息公布之後，BP 股價應聲下跌，於週一 (15 日) 台北時間晚上 7 時許下跌 3.45%，報每股 311.90 英鎊。

BP 股價 15 分鐘 k 線圖

BP 調降對於 2021 年至 2050 年的布蘭特原油價格預測，由每桶 70 美元下調至 55 美元。此外，對於亨利港 (Henry Hub) 天然氣的價格預測，則由每百萬英熱單位 4 美元下調至 2.90 美元。

此外，BP 預估二氧化碳的排放成本，將於 2030 年達到每公噸 100 美元，較先前預估的 40 美元大幅增加。為了因應能源產業的趨勢，BP 於 2 月份時曾宣布，計畫在 2050 年前達到「淨零碳排放 (net-zero)」的目標，並預估長期石油產量將呈現減少的趨勢。

BP 在週一發布的聲明稿中表示，新冠疫情對於全球經濟造成持續性的影響，且能源需求疲軟的現象，亦將維持較長的一段時間，此外，疫情將加速低碳經濟的轉型。有鑑於此，BP 宣布將於 Q2 提列 130 億至 175 億美元的資產減損。

由於疫情對石油產業造成衝擊，荷蘭皇家殼牌公司 (Royal Dutch Shell) 及挪威能源業者 Equinor 已於上季宣佈削減股利發放，市場預期 BP 於 Q2 削減股利的可能性逐漸上升。此外，為了減輕疫情的打擊，BP 已於本月稍早宣布將裁員 1 萬名員工。