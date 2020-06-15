安倍談後疫情時代 會從歲出、歲入來推動財政健全

日本首相安倍晉三於週一 (15 日)，在參議院決算委員會備詢，當談到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關問題時，強調在肺炎疫情改善及脫離通貨緊縮的局面後，「會從歲出、歲入這兩方面，來推動財政的健全化。」

日本國會在 6 月 15 日的時候，召開了參議院決算委員會。就萬一再度爆發新一波新冠肺炎時的對策，以及對企業經營者所提供的援助進行論戰。

該委員會的中川雅治委員長，在會議一開始的質詢時就指出「為了讓經濟確實的重回軌道，縝密且不中斷的對策是有必要的。」

對此，日本首相安倍晉三在答覆質詢時表示「最恐怖的事情是，只要在病毒的感染預防上一有鬆懈，疫情就會瞬間擴大。會藉著一邊對感染風險來作控制，也階段性的調升經濟水準，來作出新冠肺炎時代的全新日常。藉著讓各種支援對策迅速遞交到人們手上，來徹底的守護就業、事業活動及生活。」

日本自民黨的長峯誠委員則提到，為了第二波的肺炎疫情或新的流行疾病作準備，認為有必要在法律上，就外出禁令及營業停止等方面設下罰則，以作為最後手段。安倍晉三則表示當重大事態發生時，檢討相關罰則當然是有所必要。但是他也指出由於相關立法「可能會對私權帶來嚴重制約，有必要慎重考量。」

日本國民民主黨的濱口誠委員也提到，持續化給付金的相關手續過慢，要求政府給個交代，向尚未領取到的人們給個明確日期。安倍晉三在答覆時表示「雖然非常明白這個問題，在這一個月有 150 萬件申請，也支付了 2 兆日圓。申請的一方沒有任何問題，收件的一方也沒有怠慢。經濟產業省也非常細心的給予指導，會傾全力來讓申請人能早日拿到。」

安倍晉三也提到目前最重要的事情是，「要盡全力的來讓經濟起死回生，並且保護就業。」