〈國泰金股東會〉為海外投資請命 壽險龍頭老總拋兩大訴求

壽險龍頭國泰金 (2882-TW) 針對壽險海外投資拋出兩大訴求，呼籲政府別強制業者將海外資金匯回，並期盼央行能給壽險業海外投資避險多一點彈性，提高壽險業收益率。

韓國日前修法將保險業海外投資上限提高至 50%，高於台灣的 45% 天花板上限，日前有立委主張調降保險業海外投資上限，國泰金總經理李長庚今 (12) 日股東會後受訪時對此作出上述回應。

李長庚指出，如果台灣有更多的投資機會與商品，業者當然樂意把錢留在台灣，除了環境熟悉而且又能避免匯兌風險，但因台灣缺乏合適的投資工具，何況這些都是保戶的錢，不是一句「愛台灣」就能解決的。

李長庚強調，在兼顧投資收益與風險控管的前提下，替保戶、公司拉高投資收益率，才是順應趨勢的做法。

此外，隨著美國降息、台美利差縮小雖有助於壽險業 CS 避險成本下降，但新台幣獨強卻導致一籃子貨幣避險效益下滑，李長庚對此也向央行喊話，期盼能給壽險業海外避險多點彈性操作空間，也就是希望能「增加 CS 避險比重」。

李長庚表示，過去台美利差大，替代避險價值較高，但當利差縮小時，壽險業在遠期外匯與換匯卻沒有 100% 的避險自由，希望主管機關能考量壽險業長期投資海外累積的孳息與收益，同意業者增加 CS 避險部位，以降低避險成本與匯率風險。