〈國泰金法說〉總座估低利率至少維持三年 資本市場投資機會將更大

國泰金 (2882-TW) 今 (19) 日舉行線上法說會，全球掀起降息風，甚至可能出現負利率，低利率壓縮金融業的利差，讓人擔憂苦日子是不是要來了，對此，總經理李長庚沒那麼悲觀，他表示，即便預估未來 3 年市場都會維持低利率，但像日本及歐洲早已處於低利率甚至負利率環境，金融業還不是活得好好的，且反而會讓資本市場投資機會更大。

國壽發言人林昭廷表示，今年以來市場利率降非常多，尤其是美國 10 年債、30 年債利率都降到非常低，因此，國壽在計算隱含架價值 (EV) 和精算價值 (AV) 時，首度大幅調降投資報酬率的設算，預期利率短期內難以大幅提升。

面對長期低利環境，低利率壓縮金融業利差收益，是否意味著金融業苦日子要來了？李長庚表示，他不是神仙，也不知道利率走勢會如何，但可預見的一段時間，利率仍會在低檔，預估至少三年內都會維持低利率水準。

李長庚進一步表示，對金融業來說，低利環境下，利差一定會被壓縮，但進入低利率、負利率，是否代表苦日子要來，他認為台灣可能較不習慣，但像日本及歐洲早已處於低利率甚至負利率環境，金融業還是活得好好的，內部也在研究，像日本保險公司在利率趨近零的情況下，如何把保單賣出去，日本及歐洲已有很多經驗，銀行、保險業可以透過商品結構改變，創造價值及獲利。

李長庚還提到，「外在環境若不順，也不能坐以待斃，要精益求精」，他個人沒那麼悲觀，還是有樂觀因素存在，未來資本市場波動將比過去大很多，且會變成常態，但相對資本市場會讓投資機會變得更大。