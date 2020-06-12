上海商銀新總行大樓開工動土 預計2023年落成啟用

上海商銀 (5876-TW) 本 (6) 月歡慶成立 105 週年，而原位於台北市民權東路與中山北路交叉口的總行大樓重建，歷經多年規劃設計及 5 個月的拆除，今 (12) 日正式舉行開工動土典禮，預計 2023 年完工啟用。

上海商銀新總行大樓將是該行在台復業的第五代總行，是該行 55 年來的最大工程案。舊總行大樓原為美琪大飯店，該行於 1989 年在榮鴻慶董事長主導下購入，經翻修使用近 30 年，因該行營運規模持續擴大已不敷使用，考量安全因素及國際視野，遂於 2011 年啟動重建專案，歷經 7 家國內外建築師事務所競圖，以及三階段評選，最後由擅長整合永續綠能、科技意象及人文理念的潘冀聯合建築師事務所負責規劃設計。

上海商銀新總行大樓重建方案由最初擬定的「自辦都更」調整為「容積移轉」，最後適用申請「危老重建方案」，並於 2019 年 6 月獲准通過，為台北市商辦適用危老條例的第二例，取得 34% 的容積獎勵，容積率由 560%(商四特) 增至 750%，容積樓地板面積增加約 1343 坪。該案基地面積約 705 坪，預計興建地上 16 層地下 4 層的現代商業大樓，總樓地板面積 (含地下四層約 2196 坪) 約 8782 坪，總工程費用約 26 億元，預計 2023 年完工啟用。