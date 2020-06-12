〈台新金股東會〉總座：央行下周估再降一碼 「急跌急漲」將成新常態

中央銀行下周將舉行理監事會議，是否繼續降息成市場關注焦點，台新金 (2887-TW) 總經理林維俊指出，預估央行下周可能降息一碼機率高，市場受信心不足衝擊，「急跌急漲將成新常態」，但他也說，如果疫情不再惡化，經濟可望在下半年重拾成長動能。

美國聯準會本周舉行利率會議，並於台北時間 11 日公布貨幣政策，一如市場預期維持區間利率 0.00% 到 0.25% 不變，聯準會並預測，利率將保持趨近於零直到今年底為止。

我央行即將在下周四舉行理監事會議，是否繼續降息成關注重點；台新金今 (12) 日召開股東常會，林維俊會後受訪時表示，根據金控內部研究報告評估，央行下周可能降息一碼機率頗高，加上受疫情影響，導致市場信心不足，市場波動大，「急漲急跌將成市場常態」。

林維俊分析，新冠肺炎疫情對全球景氣造成負面衝擊，也讓金融業面臨重大挑戰，對台灣上半年景氣造成重大影響，回顧 2003 年 SARS 時期疫情持續數個月，就對經濟形成短期衝擊，如果疫情不再惡化，預估經濟可望在下半年重啟成長動能。

林維俊指出，儘管疫情有趨緩跡象，但因市場普遍信心不足，導致市場波動加劇因而出現急漲急跌的現象，但整體而言對於景氣看法仍是審慎樂觀。