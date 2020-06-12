英特爾高層 著名晶片設計師Jim Keller突辭職

英特爾 (INTC-US) 週四 (11 日) 宣布，兩年前由特斯拉招聘過來的晶片總設計師、副總裁 Jim Keller，因「個人因素」離職，他的辭職立即生效，但會在接下來 6 個月繼續擔任公司顧問，協助交接過渡。

Keller 於 2018 年加入英特爾，並領導工程團隊，目前團隊正研發新的微處理器，做為公司在核心 PC 和伺服器業務外向前的動力。

Keller 具有 20 多年的 x86 和基於 ARM 的結構設計經驗，他在蘋果公司、特斯拉和 AMD 均任職過高層，設計蘋果早期 iPhone 和 iPad 晶片，也是晶片業著名的領軍人物。

英特爾近幾年來聘來多位外部人員，因著眼於新市場的機會。另兩名著名工程師為前高通總裁 Murthy Renduchintala，及 2017 年由 AMD 加盟的 Raja Koduri。

英特爾求變的主因，在於幾十年來主導的 PC 市場正在萎縮，伺服器晶片市場則受到 AMD 和 Nvidia 的夾攻，執行長 Bob Swan 將公司重心放在高性能計算、雲端、自駕車、人工智慧、圖形和聯網等方向。

Keller 離職後，英特爾計畫重組晶片工程技術部門，目前由技術長 Renduchintala 提升 4 名工程師至高管，由 Sundari Mitra、Gene Scuteri、Daaman Hejmadi 和 Navid Shahriari 任新的領導職務。

英特爾本週才剛發表 Lakefield 系列處理器，為 Core i3 或 i5 核心與低能耗的 Tremont Atom 核心堆疊在一起的大小核設計，將較費運算力的工作由 10 奈米的 i3/i5 執行，簡單工作由省電的 Atom 核心運算。