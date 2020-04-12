彰銀6月董事改選 財部、台新金足額提名備妥法律專才應戰

彰化銀行 (2801-TW) 6 月 19 日即將舉行董事改選，根據彰銀公布的董事候選名單，財政部與台新金 (2887-TW) 雙方除了在一般董事與獨立董事採取足額提名外，獨董人選也很有默契的提名具法律背景的人選，兩大陣營攻防煙硝味十足。

彰銀目前共有 9 席董事席次，包括 6 席一般董事與 3 席獨立董事，其中以財政部為首的公股陣營握有 3 席一般董事、2 席獨董；台新金則拿下 2 席一般董事、1 席獨董。

根據彰銀公告董事候選人名單，公股陣營提名的 6 席一般董事人選包括：彰銀董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐、國庫署署長蕭家旗、台經院院長張建一、土銀保經董事長李文雄與大學教授蔡芸琤。

台新金一般董事人選則有現任董事陳淮舟、吳澄清，以及曾任彰銀董事的林政憲與鄭家鐘老將回鍋，同時新增具備法律背景的林詩梅與會計專業的蔡宏祥。

值得注意的是，雙方陣營在獨董部分則同步祭出法律背景人選應戰，公股提名人選包括現任獨董游啟璋、檢察官出身的林志潔、會計師資格的劉克宜，而現任獨董、元大寶華經濟研究所所長梁國源則因連任 3 屆獨董不再續任。

台新金部分除了現任獨董潘榮春外，這次改選也提名具備法律專長的林重宏，以及銀行出身的孫致中。

據了解，由於龍巖集團總裁李世聰出脫持股而自然解任，為保有董事會話語權，公股本次改選目標將以爭取三分之二席次 (4 席一般董事 + 2 席獨董) 為最終目標。

彰銀股票最後過戶日將在本 (4) 月 20 日截止，據悉，目前公股與台新金股權分別約 3 成上下雙方股權勢均力敵，雙方將持續在委託書與外資態度持續角力。