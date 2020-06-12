開發金看全球經濟未來一、兩年恐更差 ESG納入投資決策過程

開發金 (2883-TW) 今日舉辦股東會，董事長張家祝表示，受疫情影響，各國產業、經濟基本面不佳甚至停滯，很長時間無法恢復，未來一、兩年恐怕會更差，開發金業務涵蓋全世界各產業，與投資部門的業務息息相關，去 (2019) 年營運獲利佳，但今年因疫情恐受影響，所以策略將偏向保守審慎，依照經濟復甦調整腳步，且將把 ESG 議題納入投資分析和決策過程。

開發金去年受惠全球金融市場穩健表現及業務量能增長，稅後純益為 196.54 億元 (含非控制權益 68.58 億元)，較前一年稅後純益 128.15 億元 (含非控制權益 49.62 億元) 成長 53%。

張家祝表示，開發金以往配息大約都落在每股 0.5-0.6 元，去年每股稅後純益 0.88 元，獲利成績較佳，所以決議配發每股 0.6 元的現金股利，以開發金的股價來看，殖利率高達 6% 以上，希望在疫情過後、開發金組織改造下，可以創造更好的成績。

開發金表示，將持續整合集團資源、強化客群經營及產品跨售綜效；同時，持續推動公司治理及永續發展，將 ESG 議題納入投資分析和決策過程。

台灣證券交易所日前公布第六屆公司治理評鑑結果，開發金控在上市公司中脫穎而出，名列前 5%，顯示開發金控在公司治理的成果已經獲得主管機關的肯定。

凱基銀行 2019 年度在法人金融、個人金融與金融市場三大業務，輔以數位金融的平台串接與應用、運用金控集團資源提升產品滲透度，持續擴大客戶基磐及增進業務綜效。配合各通路拓展投資避險、票債券承銷、金融商品行銷及資產管理等業務，開發多項衍生性金融商品，以客製化之整合性商品強化客戶關係，滿足不同層面的客戶需求。

凱基證券包含經紀、投資銀行、權證交易、債券承銷等各項業務持續維持市場領先地位。面對電子交易及新世代客群增長趨勢，致力於創新金融服務，積極導入智能及自動化理財顧問服務，並優化線上交易平台及客戶體驗，適時提出投資建議協助客戶調整資產配置。

凱基證券也積極進行海外策略佈局，規劃以香港為海外業務整合樞紐，串接大中華及東協兩大市場，持續朝向利基型區域證券商目標邁進。

中華開發資本的創投 / 私募股權業務目前共管理包含臺幣、美元及人民幣等計價之十檔基金，投資區域主要涵蓋美國及大中華地區，合計整體基金規模在 2019 年底來到 398 億元，並已完成直接投資撥款 258 億元、回收約 40 億元。預計今年度仍將持續包含臺幣及美元計價新基金的募集規劃作業，以逐步擴大資產管理規模。

展望 2020 年，張家祝表示，主要研究機構多保守預估全球經濟增長表現，除了美中第一階段貿易協議的落實程度及後續談判進程等均具有相當不確定性外，更因年初以來新型冠狀病毒疫情急遽在中國大陸及全球主要地區蔓延，預期將會持續一段時間影響全球經濟活動，面對各項不確定風險，強化數位發展成為該金控、各子公司的共同目標。