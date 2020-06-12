〈台股盤前〉經濟復甦恐不如預期 美股重挫難逃同步修正壓力

疫情恐使經濟復甦不如預期，美股周四重挫逾 1800 點，台股恐難逃同步修正的壓力，恐回測萬一支撐。

聯準會 (FED) 於最新的利率會議中，警告疫情在短期內對於經濟及就業造成的風險，復甦之路舉步艱難，調降未來幾年的經濟成長預估，引發市場擔憂，美股四大指數周四重挫。

道瓊下跌 1861.82 點或 6.9%，收 25128.17 點、標普 500 下跌 188.04 點或 5.9%，收 3002.10 點、那指下跌 527.62 點或 5.3%，收 9492.73 點、費半下跌 128 點或 6.4%，收 1876.66 點。

美股重挫加上台股短線急漲過熱，法人認為，台股恐同步修正，台股昨日爆量下跌 184.39 點，收 11535.77 點，失守 5 日線支撐，外資雖然持續買超，但金額下降至 2.7 億元，較先前明顯收斂。

市場消息方面，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 認為，今年上半年 5G 手機晶片出貨顯著成長，4G 市占率也有相當提升，出貨維持很好的數目，整體上半年營收估可年增 10%，並希望下半年也有不錯表現。

廣達集團旗下廣明昨日，爆出逾 5.2 萬張天量大漲收紅，終止連 3 日大跌，但廣達集團董座林百里、副董事長梁次震不再以廣達代表在廣明擔任董事，在與惠普訴訟未解下，也引發市場關注。