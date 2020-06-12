新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

〈台股盤中〉開低走高跌點收斂逾150點 整兵後挑戰10日線

台股今日開低走高跌點收斂逾150點。(鉅亨網資料照)
台股今日開低走高跌點收斂逾150點。(鉅亨網資料照)

美股昨日再度上演大屠殺戲碼，道瓊指數崩跌 1861 點，衝擊今 (12) 日亞股全面下挫，不過，陸港股跌幅不如日韓股重，台股更開低走高，一度跌近 300 點甚至跌破 10300 點關卡後，隨即收斂跌勢，盤中跌點縮小至 130 點附近，收復 10400 點大關，有挑戰站回 10 日線 10432 點位置之勢，估成交值從一早 2800 億元收斂至 2200 億元。

台股早盤一度放量重挫近 300 點，不過，下檔月線支撐強勁，加上台幣走強，資金行情不弱，儘管盤中上市櫃合計下跌家數超過 1500 家，但跌停家數僅 2 檔，漲停家數則有 10 檔，顯現盤勢不弱。

權值股來看，多半呈現開低走高格局，不過，對大盤的壓力仍不輕，除了和碩和台灣大翻紅，台塑化、可成、廣達和永豐金等跌幅 2% 左右，國巨、聯電、中壽、中信金、中鋼、寶成、豐泰和大立光跌逾 1.5%，台化、遠東新、南亞、台塑、新光金和彰銀等跌超過 1%。

反觀由於市場擔憂二次疫情爆發，防疫概念股再度有買盤湧入，生技族群中，永日大漲超過 7%，展旺、神隆、中化生和台耀漲幅逾 2%，旭富和永信穩在盤上。

口罩供應鏈也有部分買盤進駐，康那香漲逾 3%，恆大漲 2%，南六漲逾 1%。

電子股仍有漲多拉回壓力，被動元件族群中，在國巨跌近 2% 衝擊下，包括信昌電、禾伸堂和蜜旺實和華新科跌超過 2%。

電池材料廠中，康普跌逾 3%，長園科跌 2%，美琪瑪也跌 1%。

在二次疫情爆發的疑慮下，日前強彈的餐飲股再度陷入整理，美食 - KY 跌逾 3.5%，新天地、雅茗 - KY 和天蔥均跌 2.5% 上下，漢來美食、六角、豆府和瓦城均跌逾 1%。

法人指出，雖今日技術面拉出長下影線，下檔有撐，不過，昨日出現爆量長黑 K 棒後，短線修正走勢不容易扭轉。

元大投顧進一步說明，本波行情由資金點火，經濟數據或許將由谷底翻揚，但基本面要跟上還需要時間，股價已明顯超前反應，漲多本就是最大利空，短線乖離過大，再加上指數來到去年 11 月至今年 2 月的套牢區，籌碼面難免鬆動，短線有修正壓力不意外。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞