【日盛投顧】台股漲多後暫失5日線

◆盤勢分析

1. 台股早盤開平走高，盤中續創波段高，但因美期與亞股轉弱，指數隨即震盪下跌，接近午盤獲利了結賣壓湧現，跌幅持續擴大。終場指數下跌 184.39 點，收在 11，535.77 點。

2.OTC 指數開高走高，11 點過後與加權同步拉回，收盤下漲 2.14%，收在 152.42 點，目前上方壓力在 156 點，下方支撐則為月線 148 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股漲多回檔，收長黑 K 棒，日 K 呈現高檔吞噬。

(2) 量能：周四成交量增至 2，393.27 億元，顯示獲利了結賣壓仍重。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉、MACD 柱狀體零軸之上下滑，。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 26.77 億元；外資 + 2.75 億元、投信 + 1.56 億元、自營 - 31.08 億元。

個板塊普遍拉回整理 PCB、自行車相對抗跌

1.PCB：近期外資持續調高 PCB 族群，3189 景碩 5 月營收創 31 個月來高點，股價逆勢上漲 8.9%，帶動 8046 南電早盤一度攻高。此外，2368 金像電營收年增 56.10%，股價收高；2367 燿華 5 月營收表現不佳，但市場預期後續將逐步改善，股價盤中衝上漲停。

2. 高價股：6732 昇佳拉開高價股比價效應，週四 5269 祥碩、5274 信驊、4966 譜瑞 - KY、6669 緯穎早盤再度攻高。

3. 自行車：隨中國、歐美陸續解封，對於自行車需求回溫，帶動自行車雙雄 9921 巨大、9914 美利達及鏈條大廠 5306 桂盟 5 月營收皆較上月及去年同期成長，其中，巨大 5 月營收更是創下單月歷史新高紀錄，周四股價普遍呈現上漲。

4. 操作建議：台股周四出量重挫，技術型態與線型轉弱，短線恐怕陷入整理格局，但中期偏多趨勢尚未改變，建議可趁機找尋，基本面佳的個股，布局投信季底作帳。短線可關注 IC 設計、5G 相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。