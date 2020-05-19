白宮強化藥品美國製造 台廠易威、泰福可望受惠

據外媒報導，白宮正在研擬一道行政命令，要求特定藥品必須在美國製造，而台生技廠中，易威 (1799-TW) 與泰福 - KY(6541-TW) 已在美國設廠，除自行開發的藥品在美銷售具優勢外，也可望接獲新客戶藥品委託生產。

易威 2013 年併入美國專攻學名藥和新劑型新藥公司 Magnifica，旗下美國紐澤西州 TULEX 藥廠，已在 2018 年完成擴建，易威指出，受惠美國政府擬提出新政策，目前已接獲新客戶進行藥品的委託開發與生產，陸續有其他藥廠正在洽談中。

易威表示，當藥品向美國 FDA 申請藥證時，需同時附上藥品製造廠位置，倘若該藥品需轉換其他製造廠，須向 FDA 重新審查，至少需要半年至一年時間，因此，短期難看到營運明顯大幅成長，但長期正面看待。

泰福是採台灣進行產品初期研發、美國製造生產策略，其中，生物相似藥 TX01，已進入 FDA 藥證審查階段，預計明年取證、上市銷售，而該藥品的競爭廠商包括 Sandoz、Teva，不過兩家業者製造地都不在美國。

泰福另一款治療乳癌的生物相似藥 TX05，預計明年第 2 季會向 FDA 提出藥證申請，2022 年取得藥證，該藥品競爭對手有 Mylan/Biocon 及 Teva/Celltrion，但製造商在歐洲、亞洲等地，因此，若在「美國製造」藥品政策下，可望提高泰福藥品在美的競爭力。

美國白宮正準備發出行政命令，要求包括藥品、醫療用具、半導體產品等涉及國家安全物資，全都必須是「美國製造」，外媒指出，此舉目的要減少對外國產地的依賴，以免再有疫情等緊急情況發生時，政府配置物資也較彈性。

美國食品藥物管理局 (FDA) 官員去年 10 月在國會作證時曾透露，美國約 72% 藥品原料供應商位於海外，其中有 13% 在大陸。