石英元件廠除息加高爭第一 晶技預計中秋節前發放現金股利

石英元件廠去年股利全以現金發放，加高 (8182-TW) 今 (11) 日股東會後決議於 7 月 9 日除息，搶頭香；而台嘉碩 (3221-TW) 配息 0.2 元，也將在 7 月 31 日除息交易；至於明 (12) 日召開股東會的希華 (2484-TW)，因董事改選因素，將由新一屆董事會組成後再決定；晶技 (3042-TW)雖還未排定除息日期，但據規劃，預計 8 月底或 9 月初除息，現金股利也將循往例在中秋節前發放。

晶技去年的現金股利 2.5 元配發案，已由股東會通過，但除息日期尚未敲定，依目前規劃，將在 7 月中召開董事會決定，預計 8 月底或 9 月初除息，現金股利也將循往例在中秋節前發放，但今年因閏月關係，中秋節遲至 10 月，晶技主管今天指出，公司將盡量提前、在中秋節前發放股利。

希華董事會決議去年將配發 0.95 元現金股利，明 (12) 日股東會將進行決議；不過，董事長曾穎堂今天指出，由於今年股東會將進行董事改選，去年股利除息時程案，依法將由新一屆的董事會組成後，召開董事會再敲定。

加高電子今天召開股東會，通過去年股利政策，每股配發現金股利 1 元，近 3 年均維持配息 1 元的水準，加高也決議於 7 月 9 日除息，8 月 10 日發放現金股利。

而台嘉碩去年配發 0.2 元現金股利，將在 7 月 31 日除息，股利發放日期為 8 月 10 日。