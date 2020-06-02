〈振興方案出爐〉三倍券9大QA一次看懂 實體、數位五種領取方式任你挑

隨著疫情持穩，6 月 7 日後台灣防疫解禁，行政院長蘇貞昌今 (2) 日正式宣布，振興三倍券將在 7 月 15 日上路，每人支付 1000 元可換取 3000 元，分為實體券及數位回饋，五種領取方式任你挑選，可使用至年底。《鉅亨網》整理出九大 Q&A，讓讀者一次看懂該如何領取。

●為何推出振興三倍券？

台灣將邁入振興階段，政府投入約 500 億元預算發放三倍券，每人支付 1000 元即可換取 3000 元，可望產生加乘效果，再加上店家爭取業績，祭出促銷或額外補助，經濟部預估可帶動至少 1000 億元的消費效益，進一步帶動台灣全年經濟成長。

●使用時間？

7 月 15 日正式上路，可使用至 12 月 31 日，屆時未用完就會失效。

●誰可以領取？

中華民國國籍 2300 萬民眾 (含新生兒) 不排富，全民皆可獲得，具有居留權的外籍配偶 15 萬人也都能領。

●中低收入戶拿不出 1000 元怎麼辦？

全台 120 萬名中低收弱勢，將由政府直接撥款 1000 元進戶頭，可提領出來換取三倍券。

●如何取得？

可分為郵局、超商、電子支付 (台灣 Pay、Line Pay、街口支付)、電子票證 (悠遊卡、一卡通) 及信用卡五種方式。

欲獲得實體券可選擇郵局或超商換取：

郵局：7/15 起攜帶健保卡前往郵局即可購買

超商：全台 1 萬多家門市開放 7 月 1 日起預購、7 月 15 日起領取，無須支付手續費

使用信用卡、電子支付、電子票證三種方式不會有實體券，7 月 1 日起可上網登錄綁定消費載具，累積消費滿 3000 元即可獲得 2000 元回饋：

信用卡：隔月帳單直接扣 2000 元

電子支付：直接轉入 App 帳戶 2000 元

電子票證：到超商靠卡回存 2000 元

●實體券面額有多少？

面額有 500 元券 4 張、200 元券 5 張，總價值新台幣 3000 元，等同現金、不找零。

●消費範圍有哪些？

民眾吃喝玩樂皆可使用，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等。

●哪些支出被排除？

不適用電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券和儲值，但線上購買演唱會、展演及比賽等門票仍可使用三倍券。

●店家收到三倍券如何兌換現金？

有統編：7 月 23 日起即可至郵局、銀行兌換，會直接匯入店家、企業或負責人帳戶。

無統編：7 月 23 日起可委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局、銀行兌換，匯入帳戶後再發放給店家。