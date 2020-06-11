成功避開2015年中國股災的避險基金 如今選擇增持現金

據《彭博》報導，中國最大資產管理公司的香港子公司正在增持現金，並建立空頭部位，主因是認為隨著美國選舉腳步接近，美中的權力博弈也將升級。

華夏基金 (香港) 投資總監甘添表示，市場並沒有針對美國總統川普可能採取極端策略，而預做因應。

甘添管理約 4 億美元的避險基金資產，他在今年 2 月及 3 月早早將持有部位清除，避開了因新冠肺炎全球流行而引發股市動盪。

甘添指出，川普採取的極端行動，可能是在南中國海挑戰中國，甚至越過紅線，與台灣結成軍事或外交聯盟，這就會更糟。「如果發生這種情況，則金融市場將立即產生連鎖反應。」

甘添表示，他發現總體經濟情勢不對時，就很快削減了持股，無論這些股票是否有良好的財報表現。儘管股市已經由 3 月底的低點上漲，但他選擇按兵不動，他表示，目前現金占基金資產的比重高達 60%。

2015 年時，雖然中國股市出現崩跌，他在開曼註冊的華夏基金中國成長基金仍然達到 14.9% 的回報。這支基金自 2009 年成立以來，迄今的報酬率為 180.96%，表現好於中國大陸和香港的基準指數。

華夏基金中國成長基金今年以來為獲利 10%，相較之下，根據 Hedge Fund Research Inc. 數據，即使 5 月股市反彈，全球避險基金今年以來仍然下挫 4.8%。

甘添表示，川普上個月針對中國發布了重要的外交政策和國防報告，這使美中之間的衝突達到了新的高度。

不過他認為，中國的市場仍將可能得以度過這場危機，部分原因在於，境外投資者在中國持有的股票、債券和房地產等資產太少，即使他們退出，也不至於帶來太大影響。

根據中國央行的最新數據，截至 3 月，境外投資者共計持有 5950 億美元的中國債券和股票，占中國整體債券市場的 2.2% 和股票市場的 3.3%。

甘添預計，香港恒生指數在美國總統大選前，將在 22000 點至 24500 點之間波動，而目前的水平為 25049 點。因此，他正在建立空頭部位，但如果指數來到目標價位的底部，他將會考慮買進股票。

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