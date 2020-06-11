〈聯發科股東會〉上半年5G晶片出貨顯著成長 4G市占提升 營收估年增10%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長蔡明介指出，手機在疫情中，因具備通訊功能，成為很重要的產品，執行長蔡力行則補充，今年上半年 5G 手機晶片出貨顯著成長，4G 市占率也有相當提升，出貨維持很好的數目，整體上半年營收估可年增 10%，符合財測預期。

蔡明介表示，由於疫情影響，整體手機市場銷售量減少，但仍看好手機在疫情中是通訊重要的產品，也是新趨勢。

蔡力行說明，疫情對市場衝擊很大，尤其中國第 1 季就受到很大的影響，並延續至第 2 季，不過，聯發科受惠產品組合及技術領先，前 5 月營收表現不錯，依據先前財測，上半年營收將年增 10%；以此推算，6 月營收可望達 226 億元，創 4 年同期高。

據聯發科財測預估，上半年營收估達 1229-1278 億元，年增 7-12%，毛利率 42-45%，營益率 9-10%，稅後純益 702-1027 億元，每股稅後純益估 7.01-7.76 元，低標仍可望優於去年同期 6.28 元。

針對手機晶片，蔡力行認為，聯發科在去年 5G 元年就進入市場，且產品涵蓋高、中、低階，第 1 季已開始出貨 5G 晶片，第 2 季也有相當顯著的成長，4G 晶片市占率也有提升，出貨仍保持很好的數目。

其他產品方面，即便受疫情影響，但在遠距教學、居家辦公趨勢帶動下，平板、筆電等需求的確強勁，有助上半年營運穩健成長。