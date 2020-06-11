研勤將擴展人臉辨識接案量

研勤 (3632-TW) 宣布將積極發展人臉辨識業務，今年前 5 月相關業務營收已較去年同期倍數成長，除已和連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 合作設置相關裝置，接下來將積極爭取型連鎖教育事業機構接案；激勵今 (11) 日盤中股價一度漲停，暌違近 1 個月成功收復票面價。

研勤說明，與健身工廠合作的人臉會員資料辨識已完成南區分點建置，北區也即將陸續上線。

以人臉辨識為基礎的智慧城鄉專案「微笑帕卡 智能區塊鏈薪資差勤服務平台」，已於 6 月 1 日完成期末結案審查，將從中彰投縣市為核心逐步擴散，研勤看好，此將可有效提升企業知名度，並有助旗下「Face8 台灣臉霸」的推廣。

研勤進一步說明，由於 Face8 除了基本紅外線測溫功能外，可協助飯店餐廳、館場機關、健身房、醫療院所等各公共場域，快速建構並管理人流資訊，今年前 5 月人臉辨識業務洽詢和實際接案量有逐月走揚趨勢，推升人臉辨識業務營收較去年同期倍數成長。

至於過去的主力車安產品業務如 PAPAGO 行車紀錄器，由於已處在紅海競爭市，將逐步降低其營收占比，未來目標是拉高擁有健全獲利模式的人臉辨識系統銷售額，積極搶攻國內外市場。

受到疫情衝擊車安產品、轉投資啤酒餐廳業績等影響，研勤 5 月合併營收 2546 萬元，月增 28.9%、年減 37.86%，累計前 5 月合併營收 1.16 億元，年減 57.19%。