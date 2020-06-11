盤前財經大事搶先讀2020年06月11日

今日操盤前瞻

股東會：台達電、台塑、聯電、興富發、精華、瑞儀等

除權息：華固、零壹、雷笛克光學、上奇、天正國際

〈美股盤後〉Fed 近零利率維持至 2022 年 那指史上首度破萬點大關

週三 (10 日) 聯準會維持利率不變 , 蘋果、Nvidia 領漲科技股，亞馬遜和蘋果股價均上漲逾 1.7％，創下歷史新高，助力那指史上首度破萬點大關。閱讀全文...

〈大立光股東會〉下半年展望、建廠進度 五大重點一次看懂

光學元件廠大立光 (3008-TW) 昨 (10) 日召開股東會，通過去年盈餘每股配發 79 元現金股利，改寫台股紀錄，執行長林恩平會後也以視訊方式召開記者會，對於第 3 季、下半年營運展望，林恩平看法保守，但仍希望旺季效應出現。閱讀全文...

疫情 + 降息效應拖累 15 家金控前 5 月獲利不到 1500 億元 年減 4%

新冠肺炎與降息效逐漸顯現，上市櫃金控前 5 月獲利普遍較去年同期減少，合計 15 家金控今年前 5 月稅後純益不到 1500 億元，僅 1462.79 億元，較去年同期減少 4%。閱讀全文...

外資減碼期貨多單 大買富邦 VIX 未來動向引關注

台股昨 (10) 日站回 11700 點，外資買超逾百億元，連 8 買，不過外資減碼期貨多單 1860 口，期現貨不同調，並大買富邦 VIX，未來動向值得關注，今日面板雙虎友達、群創再獲外資及投信加碼。閱讀全文...

中華電：5G 普及成長曲線將與 4G 相當 目標明年底用戶數達 150 萬戶

中華電 (2412-TW) 不排除 7 月 1 日 5G 開台，對於未來用戶普及率，行動分公司總經理陳明仕認為，開台後 2-3 年，普及率、成長曲線應與當年 4G 相當，目標明年底用戶數 150 萬戶，且明年下半年後，將難再出現 4G 手機。閱讀全文...