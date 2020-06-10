將獲資金進駐 國泰航空股價一度升逾18% 隨後漲幅驟減至2%

港股國泰航空股票 (0293-HK) 週三 (10 日) 開盤後迅速飆升近 19%，創下 2008 年以來的最大漲幅，但漲勢卻快速回落，至上午 10:31，漲幅已減至 2% 左右。

(圖表取自 Google)

此前公司宣布，將由香港政府和股東那裡籌集總計 390 億港元 (50 億美元)，以避免可能的破產。

日前中國國航、國泰航空及太古三家公司集體宣布突然停牌，之後國泰於週二宣布，實施一項資本重組計畫，集資總額約 390 億港元。這一募資計畫包括：向 Aviation 2020 Limited 發行優先股 195 億港元、認股權證 19.5 億港元、供股發行 25 億股，認購價 4.68 港元，集資總額為 117 億港元、從 Aviation 2020 Limited 處獲得過渡貸款融資 78 億港元。

資本重組完成後，太古持有國泰航空的比例由 45% 降至 42.26%，中國國航持有國泰航空的比例降至 28.17%，卡塔爾航空持股比例降至 9.38%，港府入股 6.08%。

這項計畫須在將於 7 月 13 日左右舉行的臨時股東大會上，獲得股東的批准。

計畫宣布後，瑞信分析師將國泰航空股票評級下調到了相當於「賣出」的級別，認為公司前景依然黯淡。大和證券也將該股評級下調至賣出，表示小股東的股權將因配售而受到稀釋。

9 日下午香港財政司司長陳茂波在國泰航空記者會上表示，港府此次動用的資金是用土地基金，以取得合理的投資回報為目標，出手拯救的目的，是希望確保香港作為國際航空樞紐地位，無意長期持有國泰，港府也無意入主國泰。

國泰航空僅 2 月份自結的虧損就超過 20 億港元，之後每月虧損都在 25 億至 30 億港元之間。