港交所：不符合規定中概股 不歡迎回港掛牌

美國將針對境外企業推出一項法規，要求其遵循美國審計和法規標準，否則將無法在美國掛牌，加上之前傳 Nasdaq 交易所有意緊縮對中概股的上市規定，業界盛傳將有不少中概股將回香港上市。

對此港交所行政總裁李小加表示，不符合美國規定的上市企業，也無法在香港上市。

資料來源: 新浪財經, 港交所股價日線走勢

李小加指出企業應依自身戰略考量而選擇適合的上市地點，不希望企業的戰略及商業決定受到政治因素左右，但若無可避時就只能作出因應。而港交所態度是只要符合港交所法令規定，港交所絕對歡迎企業到香港上市。

不過李小加強調，港交所不希望給外界有美中金融戰之下而受惠的印象，因為這有回港交所上市的企業是因為沒其它地方去才選擇香港的意涵。

李小加直指，「如果公司體質有問題港交所不歡迎你來」，若某公司不符合美國上市規定的公司，也無法在香港上市。

李小加表示，能在香港上市的公司一定能在美國上市，但反過來在美國上市的公司則不一定能在香港上市。過去有很多赴美上市的公司是因為在香港不符合上市規定。

李小加也指稱，「港交所目標就是做好服務，把壁壘拿掉，並把「屋裡」打掃得乾乾淨淨。」對於合法規的中概股，他表示若這些公司剛好遇到困難能到香港上市，他張開雙臂歡迎。

此外，港交所昨 (27) 日宣布將和 MSCI 簽訂協議，在未來十年推出一系列亞洲及新興市場指數期貨及選擇權產品，而相關協議中包含一些中國 A 股指數。

李小加指出，目前對 MSCI 中國 A 股指數期貨就是依照港交所公告沒有任何更進一步的消息，這計劃能不能成行要等待中國證監會核准。