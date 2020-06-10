不敵疫情衝擊 星巴克估本季營收大減32億美元

星巴克 (SBUX-US) 週三 (10 日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球營運造成衝擊，預估 2020 財年第三季 (截至 6 月 28 日) 的營收，恐將大幅減少 32 億美元，並呈現稅後虧損。

由於預期財報表現不佳，星巴克股價應聲下跌，於台北時間週三 (10 日) 晚上 10 時許，星巴克股價下跌 3.87%，報每股 79.18 美元。

星巴克股價日 k 線圖

新冠疫情導致營運不確定性增加，星巴克於 4 月份時已撤回財務預測。該公司表示 Q3 每股虧損將達 0.64 至 0.79 美元區間，調整後每股虧損則達 0.55 至 0.70 美元區間。

但是，星巴克預期 Q4 獲利將有望轉負為正，每股盈餘預估將達 0.11 至 0.36 美元區間，調整後每股盈餘則為 0.15 至 0.40 美元區間。此外，星巴克預估截至 6 月底，每週的淨現金流量將為正值。

星巴克對於同店銷售表現的預測較為保守，預估前兩大市場美國及中國於今年的同店銷售，將分別大跌 10% 及 20%。預估到 Q4，中國的同店銷售將達到與去年持平，而美國則仍將呈現衰退的局面。

美國 5 月份的同店銷售大跌了 43%，但隨著美國實施經濟重啟計畫，截至 5 月底止，有 91% 的星巴克店面已恢復營業，且在 5 月的最後一週，同店銷售的跌幅縮小至 32%。

中國 5 月份的同店銷售下滑了 21%，較 4 月份的下滑 32% 改善，且在 5 月的最後一週，跌幅進一步縮小至 14%。此外，有 90% 的中國店面，已恢復疫情前的營業時間，而在 4 月及 5 月份，共有 57 間的新店面於中國開幕。

星巴克預估今年於美國的新店面數將為 300 間，較去年的 600 間下降。

星巴克 CEO Kevin Johnson 及 CFO Pat Grismer 表示，公司的營運逐漸復甦，且同店銷售亦呈現改善的趨勢，並相信最壞的時期已經渡過。