受惠店面重新開放 星巴克於中、美同店銷售回升

星巴克 (SBUX-US) CEO Kevin Johnson 於週四 (21 日) 致員工信中表示，隨著星巴克的店面重新開放營業，中國及美國的同店銷售成績於過去幾週來呈現回升的趨勢，Johnson 樂觀預期，該公司營運將有望逐漸復甦。

受惠於同店銷售回溫的利多消息，星巴克股價應聲上漲，於週五 (22 日) 台北時間凌晨 1 時許上漲 0.95%，報每股 78.50 美元。自今年以來，星巴克股價已下跌了 10%。

星巴克股價日 k 線圖

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發，導致星巴克於 1 月底時被迫關閉中國超過半數的店面，而隨著疫情在美國擴大，亦對美國店面的營運造成重創。

由於美國及中國為星巴克最重要的兩大市場，因此，店面的關閉導致星巴克於 Q1 的同店銷售下滑 10%，並造成 9.15 億美元的營收損失。

此外，疫情期間星巴克提高了員工薪資，且防疫安全措施亦造成營業成本增加，根據星巴克 2020 年第二季 (截至 3 月 29 日止) 財報，該季獲利較去年同期大幅衰退了一半。

但近期以來，隨著美國政府實施經濟重啟計劃，星巴店已重新開放了超過 85% 的美國店面，促使美國的同店銷售額，於上週恢復了去年同期的 60%-65%。

另外，由於中國較早宣佈解除封鎖，星巴克於中國恢復營業的期間也較長，因此，與去年同期相比，星巴克的同店銷售僅下滑了 20%，並呈現逐漸改善的跡象。

Johnson 樂觀表示，星巴克的銷售成績每週皆呈好轉的趨勢，但距離完全恢復至疫情前水準、以及同店銷售回歸至正增長，則仍需要一段時間。