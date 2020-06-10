保費懸崖危機來襲 壽險業面臨生死關

台灣人愛買保險，根據統計全民約有 6000 萬張保單，滲透率位居全球第一。對於壽險公司來說，保費收入就像是源源不絕的海水一樣，每月時間一到就會定期湧進來，不過，《財訊》報導指出，保險產業表面看似風光，但掀開後內部結構卻是千瘡百孔。

根據《財訊》報導，壽險公司挾著保戶託付的逾十兆元資產，帶動近 20 年來壽險業的資源規模，每年以 13.8% 的複合成長率暴增，2019 年占整體金融業比率達 35.5%，但近年「保費懸崖」造成收入下滑，利差損擴大牽動業者獲利下滑。

更不用說，台灣將與國際接軌十七號公報 (IFRS)，業者需透過增資來提高資本適足率等。在這些問題都還無之際，今年 3 月的全球股災，更讓壽險業的窘境大現形。

根據公開資訊，盤點台灣 22 家壽險業的體質，赫然發現三大現象，一、七家壽險公司的淨值在今年第 1 季銳減超過 3 成，淨值就等於公司價值，其中宏泰人壽的淨值甚至衰退逾 8 成；二、有 2 家投資海外非成熟市場的比重超過 3 成，代表投資曝險風險大增；三、清查淨值比與資本適足率二大指標，也有 4 家出現雙紅字，意味著業者的清償能力正在大幅下降。

(財訊提供)

《財訊》報導指出，隨著經營環境的改變，有些壽險業者已經著手展開結構調整，逐步健全體質；但部分業者仍採取以拖待變的態度，讓危機愈來愈大。雖說政府放任壽險公司倒閉的機率不高，但光靠政府監管仍不夠，民眾也應主動出擊，了解保險公司的經營情況，選擇積極調整的壽險公司，甚至也能在金融股中找到投資機會。