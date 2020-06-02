台灣壽險業出海結構調整 美元需求放緩助台幣笑傲亞洲

台幣過去三個月經歷了新冠疫情和美元荒對全球市場的衝擊，但仍在亞幣中表現居於榜首，其中一個因素可能就是過往的一個主要利空因子 -- 台灣壽險業者今年來因保單結構等策略調整，對台幣影響有所轉向，甚至間或提供支持。

由於總保費收入明顯下滑，加上衝刺外幣計價保單的銷售策略，讓壽險匯出力道減輕，甚至有時出現資金匯回，間接支撐了台幣；展望後勢，市場人士指出，台幣走勢仍將受美中關係等因素牽動，但壽險公司對美元的需求料放緩，可以讓台幣匯價少了一個拖累。

由於金管會加強監管，壽險業去年總保費收入已創 2011 年來首次衰退，而據壽險公會統計，今年 1-4 月總保費收入約 1.7 兆元台幣，又較去年同期年減約 13%，其中初年度保費更較去年同期衰退近四成，這個下滑的趨勢在今年恐怕難以反轉。

國泰投信量化投資部主管鄭立誠指出，過去壽險保單銷售中有四至五成和儲蓄險有關，現在主管機關嚴控保單宣告利率不得過高，可預期今年壽險去化資金的壓力不會像往年那麼大。

「保單結構改變，加上今年市場不確定因素高、波動大，壽險會想多留一些資金在手上，投資海外資產的力道放緩是確定的，」他說。

債券 ETF 不再單向成長

同時壽險業對於台幣的影響轉變不只在於減少利空力道。隨著台幣計價債券 ETF 不再像往年那樣單向成長，今年以來甚至反向有些贖回匯回，三不五時也成為提振台幣匯價的實際資金流。

據彭博數據，九成以上均為台灣壽險業所持有的台幣計價債券 ETF，今年一改自 2017 年首檔美國公債 ETF 掛牌以來單向成長勢頭，隨著壽險已建置一定滿足量的部位，加上金融市場的動盪，出現壽險獲利了結、持有單位數下滑的走勢。至 5 月底為止，台灣掛牌的台幣計價債券 ETF 受益權單位數已跌至約 276 億股，較去年底的 314 億股減少了約 12%。

由於這些在台灣掛牌的債券 ETF 的投資標的都是海外債券，當壽險業者減持時，投信業者便會有相應的資金匯回，在本地市場形成台幣買盤。

復華投信債券研究處投資策略長吳易欣指出，展望今年，台幣計價債券 ETF 已難以像過去那樣快速成長，除了壽險因市場波動因素減持，主管機關之前祭出包括信評限制、提高計算資本適足率中的風險係數、分散投資人等措施，都會限制這類商品的成長。

此外，為了避免匯率風險，包括國泰人壽、台灣人壽等多家資產居前的業者都在法人說明會中明確指出，將持續增加銷售外幣保單的策略。這意味著不只在現匯市場，在壽險業著墨最深的美元兌台幣換匯市場 (FX Swap)，隨著保費結構調整，壽險業者在收到美元保費後便可直接進行海外投資，亦減少了換匯市場先買後賣美元的需求。

其中中國人壽及新光人壽的初年度保費中，第一季外幣保單的占比均已高達約七成。

台幣持堅

據彭博數據，過去三個月台幣約升值 0.6%，在 12 種主要亞幣中和日幣一起漲幅居首；彭博行業研究亞洲外匯策略師趙士軒指出，儘管受台灣壽險業喜愛的投資級美元債近期的利差仍具吸引力，但考量到海外投資比例仍受法規限制，再加上 3 月時壽險公司已經在利差擴大時增加部位，短期內壽險公司對於美元的需求料會放緩，是短線支撐台幣的一個可能因素。

他並表示，中美關係對台灣出口商的影響、以及外資進出台股，將會是左右台幣短期方向的重要觀察指標。

馬來亞銀行外匯分析師黃經隆亦指出，保單銷售放緩對於台幣可能有些微幅正向作用，但台幣持堅的表現還有其他利多因素存在，包括，全球經濟逐漸回歸常態、科技產業趨勢，加上美元偏向疲軟等等。

他進一步稱，中美的緊張情勢是最新出現的不確定因素，「可能對台幣有利或不利，取決於兩大國採取什麼行動。」

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