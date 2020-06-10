南韓營收前500大企業 去年營業利益就已大幅滑落

據南韓企業評價網站《CEO Score》分析，去年南韓營收前 500 名企業的營收雖然較前一年出現小幅成長，不過顯示企業本業獲利狀況的營業利益，卻出現大幅滑落。

依據《CEO Score》的分析報告，向南韓金融監督院提出監察報告書的約 3.3 萬家企業當中，去年營收前 500 名企業的營收總額報 2907 兆 5430 億韓元 (約 2.4 兆美元)，較前一年的營收前 500 名的總額增加 2.5%。

然而在營業利益方面，則是以 163 兆 4267 億韓元的總額，較前一年大幅減少 26.8%。在營收方面雖有進步，但是獲利表現卻出現惡化。

而在去年營收前 500 名企業當中，新進榜的有 34 家企業。

以行業類型來看，數量最多的是石油化學和汽車 / 汽車零件，各有 45 家企業。再來是物流的 44 家、建材營造的 43 家，以及 IT / 電氣 / 電子的 35 家。

以企業排行來看，第 1 名是屹立不搖的三星電子，去年營收報年減 5.5% 至 230 兆 4009 億韓元。其次是現代汽車的 105 兆 7464 億韓元、浦項鋼鐵 (POSCO) 的 64 兆 3668 億韓元、LG 電子的 62 兆 3062 億韓元、韓國電力公社的 59 兆 1729 億韓元、起亞汽車的 58 兆 1460 億韓元、韓華集團的 50 兆 4124 億韓元、韓國產業銀行的 39 兆 527 億韓元、現代摩比斯 (Hyundai Mobis) 的 38 兆 488 億韓元，以及第 10 名 GS Caltex 的 33 兆 2615 億韓元。

第 1 至 7 名的排行與前一年相同，韓國產業銀行則從前一年的第 27 名竄升到第 8 名。而現代摩比斯與 GS Caltex 則是名次對調。