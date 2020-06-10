〈台股盤中〉IC設計、生技防疫雙主流 衝上11740點再寫3個月新高

台股今 (10) 日大立光 (3008-TW)、台塑 (1301-TW)、聯電 (2303-TW) 等重量級股東會登場，各家將對下半年景氣說分明，台股也展開輪漲態勢，早盤權值股穩定向上、櫃買指數也轉強，主流股 IC 設計及生技防疫等擔綱多頭部隊，早盤最高漲到 11740 點，再寫 3 個月新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股大盤日 K 線已呈現連 9 紅，格局有利多方，但仍須有風險意識，主要在 IMF 及美國官方對全球經濟景氣仍衰退疑慮。

台股今日早盤平低盤 11635.99 點開出，包括台積電 (2330-TW)、大立光、鴻海 (2317-TW) 等扮演穩盤角色，撐住指數不墜，盤中最高上漲 57 點達 11697.98 點，最低 11621.02 點，估全場成交值為 1877 億元。

因新冠肺炎疫情仍有變化、疫苗也未出爐，早盤國光生、高端、合一等生技防疫股股價走強；另外美國超微股價大漲，也帶動台概念股祥碩等走強。

證券分析師黃漢成指出，匯市來看，今天早盤新台幣持續升值，顯示外資在手中資金浮濫下，持續匯入台灣，預期外資對台股買盤不縮手下，台股大盤仍將震盪走高。

大立光今日上午召開股東會決議，去年盈餘每股擬配發 79 元現金股利，改寫台股新紀錄，盈餘配發率 37.49%，與去年相當，以今日大立光開盤價 4415 元計算，殖利率約 1.78 %。