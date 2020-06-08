台股連六紅攻克11600點 三大法人買超108億元

美股上周五大漲，亞洲主要股市今 (8) 日全面走揚，台股本周進入超級股東會周，台積電、大立光雙王將於明、後二日打頭陣，吸引買盤資金提前卡位，帶動指數一口氣飛越 11500、11600 點二道關卡，衝上近 3 個月新高，外資也連 6 買，三大法人今日買超 108.7 億元。

加權指數早盤一路拉升至 11631.89 點，創波段新高，之後維持在 11600 點之上，終場收在 11610.32 點，上漲 130.92 點或 1.14%，成交值放大至 2025.08 億元。

統計三大法人買賣超情形，外資依舊站在買方，呈現連 6 買，終場買超 95.37 億元；投信也買超 16.43 億元，為連 10 買；自營商則賣超 3.1 億元，三大法人合計買超 108.7 億元。

權王台積電上周獲外資連續 5 個交易日買超逾 6.2 萬張，周二即將召開股東會，外界關注華為禁令、赴美設廠等議題，今日買盤仍積極湧入，股價持續走升，終場收在 318 元，漲逾 2%，創 3 個月新高，市值也來到 8.24 兆元。

儘管大立光 5 月合併營收 38.66 億元，月減 17.45%、年減 23.01%，6 月拉貨動能仍疲弱，但美系及日系外資仍力挺，維持買進評等、調升目標價，激勵大立光股價大漲 3.5%，衝上 4420 元，近 3 個月新高。玉晶光也勁揚 1.6%，來到 578 元。

聯電今起至 8 月 7 日，將自集中交易市場買回 20 萬張庫藏股轉讓予員工，激勵股價跳空開高，一度達 17.5 元，終場收在 17.05 元，漲幅收斂至 3.3%。

全台防疫解禁，國旅補助方案也出爐了，觀光、飯店類股股價歡騰，六福、劍湖山攻上漲停，遠雄來漲逾 6%，晶華、雲品也有近 4% 的漲幅，夏都、華園同樣在盤面上表現；此外，王品、豆府及遠百等也都獲得買盤青睞，法人看好市場行情逐步谷底反彈。