〈鈺太股東會〉市占率提升將連兩年高速成長 明年營收破20億元衝高

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (10) 日召開股東會，董事長邱景宏表示，由於客戶為分散風險，採用第二供應商意願提升，預估今、明年筆電市占率將提升至 4 成、5 成，加上市場獨佔與新品比重拉升，有助營收、獲利提升，法人估鈺太今、明年營收將分別年增 2 成、3 成，明年挑戰 20 億元以上創新高。

邱景弘認為，附有 ANC(主動式抗噪) 的 TWS 一共需要 6 顆麥克風，較先前一般耳機僅需 2 顆，出貨量可望顯著提升，預計明年在 ANC 成為 TWS 市場主流下，出貨量將有 2 至 3 倍年增幅，迎來新一波成長動能。

鈺太筆電以出貨 DMIC 為主，去年市占率 3 成，今年預計在客戶陸續量產下，市占率逐步提升至 4 成，出貨也從去年 9000 萬顆，躍升至 1.5 億顆，年增 66%。

其中，明年隨著客戶持續分散風險增加供應商，鈺太市占可望提升至 5 成，分食近半市場，且因市場獨佔性，每年 DMIC 平均價格跌幅僅 3%，有助維持獲利，且近期窄邊框筆電興起，鈺太也推模組式麥克風，將進一步提升獲利。

邱景宏指出，今年首度切入遊戲機供應鏈，預計出貨量約 2000 萬顆，明年將持續成長，未來隨著遊戲機競爭加劇，將有越多遊戲機廠商導入麥克風，相關應用出貨量將持續增加。