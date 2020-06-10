營建業缺工料危機 楊舜欽籲產學合作、結合高科技才有解 

後疫情時代來臨，低息政策與剛需買盤，讓許多人對於建築業與房市相對樂觀；不過遠雄集團副總經理楊舜欽認為，台灣面臨剛需產業的危機，包括缺工斷料、舊工法與技術思維的問題累積已久。對此，他認為透過產官學合作、讓高科技與營建業結合，利用雲端運算、智慧化設計流程解決各項成本問題，導入新工法，以創新思維超前部屬。

楊舜欽認為，新冠肺炎之後，營建業火車頭也要升級轉向，才拉得動龐大的內需經濟。雖然營建業持續受惠於政府推動的公共工程，加上國內疫情控制，央行降息讓房市逃過一劫，都穩定了市場信心，但營建業面對的挑戰不會只靠信心就能化解，工料、人力短絀，以及房市在剛性需求的交易結構下讓成交期拉長，這些因素讓營建業對於未來挑戰仍然艱鉅。

疫情的挑戰讓業內重新檢視上、下游供應鏈，並對工程從開發設計一直到拆除、再利用的生命週期，必須重新思考。畢竟從結構所需的砂石，到內裝機電的空調、電梯、消防設備都出現了減產或斷鏈的狀況，面對挑戰的不只是業者的成本和工期，而是國家剛需產業的危機。後疫情時代必須檢視並且要想辦法靠自己拉動這個火車頭。

他分析，營建工程不比高科技產業受政策青睞，因此在新科技、新工法、新材料的發展上原地踏步。幾十年來的工程技術，進步有限，預鑄工法在 70 年代就引入，90 年代也發展過營建自動化，但舊工法跟不上新技術，新材料又配不上施工的舊思維，但出乎意料的是，幾十年來台灣竟能兼顧工程品質和營建成本的超強 CP 值，靠的是長期人才的壓縮，也就是台灣人堅強的韌性。

受限於台灣的市場規模，疫情後又必須在美中夾縫中存活，透過檢視營建產業鍊，撐起內需剛性，在斷鏈的地方以「在地轉型」方式進行補強，可以考慮在游離資金充裕的情況下，加大槓桿力度提供成本，透過政府及學術的科技輔導，讓高科技產業與營建結合，同時要能滿足產業鏈，也能因應後疫情時代的需求，像是透過 BIM(建築資訊模型) 的應用，在平台強化雲端運算，衍生智慧化的設計流程。

同時透過機器學習，根據事先預設好的條件，為營建產品自動模擬出最佳化設計方案。除了創造更多可能性外，在面對造價成本，參數以建蔽、容積、膨脹係數、坪配及綠覆率等必要條件，降低景觀、立面等設計成本，快速生成數百種符合技術規則標準的設計選擇，搭配日漸成熟的預鑄與自動化工程，配套整合並非不可能達成全面開展。

楊舜欽表示，有了科技工法領頭，將會帶動在疫情後因應產業變革而不同的產品需求：遠端辦公、雲端居家設備、科技物管等。疫情的先前部署讓台灣成為世界防疫模範生，但國力的檢視正要開始，也許火車的思考模式，讓台灣不只先前部署，還能提前啟動出發，不可預知的未來，也許科技化的營建火車頭，生產的建築模組像 “樂高”，堆疊出各種產品，也擘劃出創新的後疫情時代。